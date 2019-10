Andrew Garfield será el protagonista de "Tick, Tick... Boom!", una película de Netflix que supondrá el debut como director de cine del polifacético artista de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda, informó hoy el medio especializado Deadline.

Garfield, conocido por "The Amazing Spider-Man" (2012) y "The Amazing Spider-Man 2" (2014) y que fue nominado al Óscar por "Hacksaw Ridge" (2016), había sonado en las quinielas para hacerse con este rol en los últimos meses, pero hasta ahora no se concretó su fichaje.