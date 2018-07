US filmmaker Antoine Fuqua. EFE/EPA/FILE

Con 34 años, Antoine Fuqua dirigió a Denzel Washington y lo llevó al Óscar de la mano del feroz y corrupto policía de "Training Day". Casi dos décadas después y en su cuarto trabajo en común, le ha convencido para rodar la primera secuela de su carrera: "The Equalizer 2".

"Denzel estableció las pautas desde el primer momento", confesó a Efe el realizador estadounidense (Pittsburgh, 1965), que también ha dirigido el actor en "The Equalizer" (2014) y la nueva versión de "The Magnificent Seven" (2016).