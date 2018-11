La icónica banda británica Arctic Monkeys volverá a México después de seis años, con un concierto en el Foro Sol de capital el 24 de marzo de 2019 en el que presentará su sexto álbum, "Tranquility Base Hotel & Casino", informó hoy Ocesa, organizadora del evento.

En un comunicado, Ocesa afirmó que la banda actuará acompañada por dos invitados también de alto nivel como son la banda sueca The Hives y Miles Kane, con el que el vocalista y líder de los Arctic Monkeys, Alex Turner, en su momento formó el dúo The Last Shadow Puppets (activo en los períodos de 2007-2008 y 2015-2016).