Foto de archivo de la cantante estadounidense Aretha Franklin mientras actúa en la noche inaugural de una serie de conciertos en The Aladdin, en Las Vegas (Estados Unidos) el 21 de junio de 1978. EFE/ Lee McDonald-Las Vegas News Bureau CRÉDITO OBLIGATORIO FOTO CEDIDA SOLO USO EDITORIAL PROHIBIDA SU VENTA Y SU ARCHIVO

Foto de archivo de la cantante estadounidense Aretha Franklin mientras actúa en The Aladdin, en Las Vegas (Estados Unidos) el 5 de junio de 1979. Aretha Franklin, "la reina del soul" y una de las voces más impresionantes de la historia de la música que pidió a rabiar "Respect" y enterneció al mundo entero al ritmo de "I Say a Little Prayer", murió hoy, 16 de agosto de 2018, a los 76 años en su casa de Detroit. EFE/ Cliff Stanley-Las Vegas News Bureau CRÉDITO OBLIGATORIO FOTO CEDIDA SOLO USO EDITORIAL PROHIBIDA SU VENTA Y SU ARCHIVO