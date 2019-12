Vista de la obra "Fadeaway" de Eric Yahnker, donde aparece el ex jugador de los Lakers, Kobe Bryant y que puede verse en la exposición "Momentum" de Miami. EFE/Alberto Domingo

Vista de la obra "Shut up & dribble you must" de Eric Yahnker, donde aparece Yoda aconsejando al jugador de Los Ángeles Lakers, Lebron James que puede verse en la exposición "Momentum" de Miami. EFE/Alberto Domingo