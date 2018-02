Una veintena de pinturas de Mark Strickland que se exhiben en un museo de la Universidad Estatal de California San Bernardino explora la dualidad del ser humano, tomando como punto de partida el entorno que lo rodea y que incluye a desamparados e inmigrantes.

La muestra "All too human: The art of Mark Strickland", que se expone desde el viernes en The Robert and Frances Fullerton Museum of Art (RAFFMA) de esa universidad pone de relieve tanto las fallas del ser humano y la resistencia de su espíritu, según un comunicado de la institución.