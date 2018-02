La artista palestina Jumana Emil Abboud posa para Efe durante una entrevista este jueves 22 de febrero de 2018, en el Miami Dade College (MDC), en Miami (Estados Unidos), donde se verá hoy su obra "Out of the Shadows III" (Fuera de las sombras III"). EFE

La artista Jumana Emil Abboud retrata el presente y evoca el pasado de su Palestina natal en la obra "Out of the Shadows III" y lo hace través de los paisajes y los cuentos populares de su infancia, unos lugares que "aunque son bonitos, muchos están heridos o ya no existen".

En una sola representación en el Miami Dade College, la artista palestina nacida en Galilea, que combina dibujos, texto, vídeo, instalaciones y su propia voz en sus "performances", narrará hoy las historias que sus abuelos le contaban de pequeña.