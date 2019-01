(De i a d) Jim Beach, Brian May, Lucy Boynton, Rami Malek, Roger Taylor y Sarina Potgieter fueron registrados este domingo a su llegada a la ceremonia de entrega 76 de los premios Globos de Oro, en Beverly Hills (California, EE.UU.). El filme "Bohemian Rhapsody", homenaje al líder y vocalista de la banda inglesa Queen, ganó el Globo de Oro a la mejor película de drama. EFE

"Bohemian Rhapsody" se llevó el premio a la mejor película de drama en la 76 edición de los Globos de Oro.

Sus rivales eran "A Star is Born", "Black Panther", "If Beale Street Could Talk" y "BlacKKKlansman".