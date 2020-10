Los aportes de los latinos a los escenarios en Broadway fueron celebrados este jueves por todo lo alto con estrellas hispanas del teatro y la televisión, con música, baile, alegría y el orgullo de una presencia que continúa creciendo en el mundo de las tablas.

El espectáculo virtual hizo un recorrido por la larga lista de musicales en que han actuado latinos a través de los años, como "A Chorus Line", "Rent", "West Side Story", "Evita", "The Capeman", "On your Feet!" y nuevas como "Kiss My Aztec!" de John Leguzamo, como parte del Mes de la Herencia Hispana, organizado por la Liga de Broadway y la revista de teatro Playbill.