Sin renunciar al trap pero buscando una identidad urbana global, y sin dejar de lado España pero a la caza de retos en otras latitudes, C. Tangana se defendió de quienes creen que ha perdido autenticidad y dijo a Efe que no permite a nadie que le diga qué tiene que hacer, tampoco a sus fans.

"Afortunadamente, yo he hecho mi carrera, no he tenido la típica carrera comercial con un contrato en el que te están exigiendo que hagas cosas. Siempre he podido utilizar mi creatividad para moverme y seguir creciendo", explicó.