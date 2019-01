Las cantantes latinas Cardi B y Camila Cabello actuarán en la 61 edición de los Grammy, que se celebrará el próximo 10 de febrero en Los Ángeles, informó hoy la Academia de la Grabación en un comunicado.

La rapera Cardi B será una de las grandes protagonistas de la velada ya que cuenta con cinco nominaciones en los Grammy, incluyendo las categorías de álbum del año, por su disco "Invasion of Privacy"; y grabación del año, por la canción "I Like It" en la que está acompañada por el colombiano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny.