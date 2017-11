Fotografía cedida sin fecha donde aparece el cineasta y documentalista Charlie Minn (c), junto a su camarógrafo, entrevistando a Jesús Hernández (i.), padre del inmigrante Sergio Hernández Güereca, de 15 años, muerto por los disparos de un patrullero fronterizo el 7 de junio de 2010 en el Río Grande, fotografiados debajo del Puente Internacional Paso del Norte, Ciudad Juárez, Chihuahua, México, durante el rodaje del documental "Bullets at the border". Minn estrena este diciembre un documental sobre tres espinosos casos para el gobierno de Estadios Unidos, las muertes de tres adolescentes mexicanos que comprometen a agentes fronterizos. EFE/Cortesía Charlie Minn/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS