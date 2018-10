Fotograma cedido donde aparece el actor Jack Black (i) como el tío Jonathan, la actriz Cate Blanchett (c) como Mrs. Zimmerman y el niño Owen Vaccaro (d) como Lewis Barnavelt, durante una escena de "The House With A Clock in Its Walls", película que llegó al número uno en su debut estadounidense, con 26,8 millones de dólares, y el equipo tiene preparada ya una continuación si mantiene su buen ritmo en la taquilla mundial. ¿Hay algo que no pueda hacer Cate Blanchett? La ganadora de dos Óscar se embarca ahora en "La casa del reloj en la pared", una cinta de corte fantástico con el sello Amblin, dirigida por Eli Roth y coprotagonizada por Jack Black: "A veces es el destino quien toma las decisiones por ti". EFE/Quantrell Colbert/Universal/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS