La sueca "The Square", de Ruben Ostlund, llega como la gran favorita a hacerse con el Óscar a mejor película en lengua no inglesa, frente a "Una mujer fantástica" (Chile), "The Insult" (Líbano), "On Body and Soul" (Hungría) y "Loveless" (Rusia).

La que gane, sustituirá en el palmarés de los Óscar a la iraní "El viajante", de Asghar Farhadi, que se llevó el premio el año pasado.