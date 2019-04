Fotografía cedida por la casa de subastas Christie's donde se muestra el boceto "Baigneuses et Crabe" (Mujeres bañándose con un cangrejo) dibujada por el pintor español Pablo Picasso en 1938 y que saldrá con un estimado de entre 1,2 y 1,8 millones de dólares en la subasta "A Close Friendship: Picasso From The Collection of Norman and Grete Granz" (Una amistad cercana: Picasso de la colección de Norman y Grete Granz). EFE/ Christie's SOLO USO EDITORIAL NO VENTAS