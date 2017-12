Reclutado a última hora para interpretar todas y cada una de las escenas de Kevin Spacey en la cinta de Ridley Scott "All the Money in the World", el actor Christoper Plummer bromeó con que en este rodaje a contrarreloj y sin respiro "no hubo mucho tiempo para la introspección".

"Sólo teníamos nueve días para rodar y tuve el guion sólo dos días antes del rodaje. Así que no hubo mucho tiempo para la introspección o para largos debates", señaló el intérprete en un encuentro reducido con los medios al que asistió Efe.