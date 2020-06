En Estados Unidos ha vuelto a estallar el conflicto racial, un problema social que se ha tratado en numerosas películas y documentales. Desde "Detroit" y "BlacKkKlansman" hasta la reciente cinta sobre Michelle Obama, repasamos los títulos más recientes para entender la crisis.

"Malcolm X", "The Color Purple", "To Kill a Mockingbird", "Bamboozled" , "The Help"... son varios los filmes que narran el racismo durante la formación del país, la guerra de independencia y tras la abolición de la esclavitud. Pero en los últimos años, se han estrenado nuevas películas que aportan una perspectiva actual al problema social.