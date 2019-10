El escritor sudafricano J.M. Coetzee, premio nobel de Literatura 2003, afirmó que sus libros "no están enraizados en el idioma inglés" al celebrar este jueves un encuentro con la comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

"Mis libros no están enraizados en el idioma inglés; no me importa que no aparezcan primero en inglés", afirmó Coetzee a Raquel Serur, profesora de la UNAM, experta en su obra y embajadora de México en Ecuador, que moderó el encuentro en el campus universitario.