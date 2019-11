Coleccionista reivindica función social del arte en nuevo espacio en Miami

Vista este martes de la exposición "Time for Change, Art and Social Unrest in the Jorge M Perez Collection" ("Tiempo de cambio, arte y disturbios sociales en la colección de Jorge M. Pérez", en el nuevo EL ESPACIO 23, en Miami (EE.UU.). EFE/Giorgio Viera.

El empresario y coleccionista de arte Jorge Pérez posa este martes durante la inauguración de la exposición "Time for Change, Art and Social Unrest in the Jorge M Perez Collection" ("Tiempo de cambio, arte y disturbios sociales en la colección de Jorge M. Pérez"), en el nuevo El Espacio 23, en Miami (EE.UU.). EFE/Giorgio Viera.