Fotograma cedido por Mountain Film donde aparece la inmigrante mexicana Rosa Sabido, durante una escena del documental "This is my Home" (Este es mi hogar) de la directora y productora de documentales Liz Scherffius. EFE/Mountain Films /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)