Solitaria, acompañada sólo del enorme foco que la ilumina, se encuentra en las galerías de Christie's en Nueva York una vieja guitarra eléctrica, con evidentes signos del paso del tiempo y de las constantes modificaciones a la que le sometió su dueño.

"Esta guitarra fue fundamental para la composición de 'The Dark Side of the Moon', considerado uno de los álbumes más importantes de la historia de la música", explica una de las expertas de la casa de subastas a periodistas y aficionados.