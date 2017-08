Diane Keaton encarna en su más reciente película, "Hampstead", a una viuda que recobra la ilusión, un personaje que nada tiene que ver con ella ya que, según confiesa a Efe, está "enamorada" de su rutina y no osaría a probar "algo tan nuevo y excitante".

"Yo no actuaría como ella, no probaría algo tan nuevo y excitante. A mí me gusta hacer lo mismo siempre. Es un problema. No creo que haya grandes cambios en mi vida. Me levanto a las 5:30 de la mañana y como a la misma hora. Soy así de aburrida", confesó la mítica intérprete.