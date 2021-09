La icónica compositora Diane Warren, autora de temas como "Because You Loved Me", de Celine Dion, o "If I Could Turn Back Time", de Cher, afirmó este viernes en entrevista con Efe que actualmente "hay muchísimos mejores cantantes de la música en español que en inglés".

Warren, cuyo tema "Yo sí", de Laura Pausini, fue nominado al Óscar en 2020, explicó que esta fue una de las "conclusiones" a las que llegó durante su proceso para encontrar instrumentistas e intérpretes para las canciones de su disco "The Cave Sessions, vol. 1".