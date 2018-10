"Above and Beyond: NASA's Journey to Tomorrow", dirigido Rory Kennedy, sobrina del expresidente de EE.UU. John F. Kennedy, es un documental que "desclasifica" los proyectos y las misiones "menos conocidas" de la NASA, que este año celebra su 60 aniversario

El documental se emitirá el 13 de octubre en el canal Discovery de Estados Unidos y a partir del día siguiente en sus diferentes filiales nacionales en el marco de una programación especial con motivo de la Semana Mundial del Espacio y el aniversario de la agencia aeroespacial estadounidense.