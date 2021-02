La dominicana Shirley Tavarez se ha embarcado en una iniciativa con miras a que jóvenes aprendan a quererse y aceptar que su cabello rizado o "pelo malo" como muchos suelen llamarle, es símbolo de belleza y de sus raíces, tal y como ocurrió con ella.

Tavarez, cuya familia emigró a Florida cuando tenía tres años y que luego se mudó sola a Nueva York para trabajar en el mundo de la moda, fundó en 2018 "Haus of Curls", a través de la cual vende camisetas, toallas para el cabello y trajes de baños que diseña, con mensajes como "¿pelo malo dónde?", "afro-latina ¿y tú?", "morena magic" "let it fro" o "la negra tiene tumbao", luego de su propia experiencia con el cabello que se negaba a aceptar.