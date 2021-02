Fotografía cedida por CNN en Español donde aparece el chileno Mario Kreuztberger, más conocido como Don Francisco, quien conducirá "Don Francisco: Reflexiones 2021", una miniserie de 10 episodios en los que conversará en la pantalla de CNN en Español con personalidades del espectáculo, las artes, la medicina, el deporte y otras profesiones en las que explorará los temas personales que más le impactaron durante el confinamiento. EFE/CNN en Español /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Mario Kreuztberger, más conocido como Don Francisco, comenzará el 15 de febrero un nuevo proyecto profesional que, según dijo en entrevista con Efe, completa una gran transformación personal que incluyó un cambio de "look" y hasta sesiones psiquiátricas.

"Cumplí 80 años durante el confinamiento y sentí que había empezado una nueva etapa. Decidí empezar un nuevo libro sobre la última etapa de mi vida y en esas reflexiones me di cuenta de que la pandemia me había hecho pensar mucho, revisar las cosas. Ese proceso sé que lo vivió muchísima otra gente y se me ocurrió crear un espacio para que lo contáramos", indicó el conductor chileno.