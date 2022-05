El artista haitiano-estadounidense Jean-Michel Basquiat fue el protagonista este martes en una subasta de arte del siglo XXI de la casa Christie's, pero no por batir un récord de venta -tal y como hizo una de las Marilyn de su amigo Andy Warhol que se subastó ayer por 195 millones-, sino porque dos de sus obras fueron retiradas de la subasta.

Cuando se dio la noticia que las piezas "See Plate 3" y "Portrait of the Artist as a Young Derelict" se retiraban del evento, un murmullo tomó la sala.