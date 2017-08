Caracterizado por el aire tímido pero encantador con el que maravilló en su papel de "The Graduate" ("El graduado", 1967), Dustin Hoffman, ganador de dos Óscar, cumple mañana 80 años con el honor de estar considerado como uno de los mejores y más singulares actores de su generación.

A lo largo de su trayectoria, el protagonista de otros filmes memorables como "All The President's Men" (1976) o "Rain Man" (1988) no ha destacado por ser un galán carismático o un héroe invencible, sino que ha construido su estrellato por representar, precisamente, todo lo contrario: el hombre dubitativo y temeroso que se mira en el espejo del baño y no tiene muy claro qué piensa de sí mismo.