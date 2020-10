USA4727. LOS ÁNGELES (ESTADOS UNIDOS), 22/10/2020.- Fotograma cedido por HBO donde aparece el actor venezolano Édgar Ramírez (c), la actriz Nicole Kidman (d) y la directora Susanne Bier (i), durante el rodaje de la serie "The Undoing", una lujosa y ambiciosa serie limitada que se estrenará el domingo. EFE/David Giesbrecht/HBO /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Fotograma cedido por HBO donde aparece el actor venezolano Édgar Ramírez en el papel del detective Joe Mendoza, durante una escena de la serie "The Undoing", una lujosa y ambiciosa serie limitada que se estrenará el domingo. EFE/David Giesbrecht/HBO /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

Hay actores que sufren en las entrevistas, pero Édgar Ramírez no es uno de ellos. Quizá influya su formación (antes de intérprete fue periodista) pero, con solo tres preguntas en 15 minutos, el venezolano es capaz de hilar con soltura "The Undoing" con las tragedias griegas, el amor traicionado y el escurridizo concepto de la verdad.

"'The Undoing' tiene que ver con la búsqueda de la verdad, con la importancia de la verdad, con entender la verdad. Y es la búsqueda y no la verdad como tal porque la verdad no es una cosa chata, no es una cosa plana: es como una esfera que va girando, que siempre revela una cara mientras oculta otra", argumentó a Efe.