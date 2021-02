El actor y empresario Danny Trejo, uno de los rostros más conocidos en Hollywood y uno de los "malos" más queridos, publicará el próximo 6 de julio un libro en el que hace un repaso de su turbulenta vida hasta llegar al mundo del cine.

En "TREJO: My Life of Crime, Redemption, and Hollywood (TREJO: Mi vida de crimen, redención y Hollywood), bajo la editorial Atria, el actor de ruda apariencia que ha aparecido en más de 300 películas realiza un "inolvidable e inspirador" viaje a través del crimen, la prisión, la adicción, la pérdida y la fama inesperada como el chico malo favorito de Hollywood con un corazón de oro.