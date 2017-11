Reproducción de la pintura hecha por el el recluso del penal de Guantánamo, Ghaleb Al-Bihani, cedida por el John Jay College of Criminal Justice hoy, martes 28 de noviembre de 2017. Una exposición de arte producido por presos de Guantánamo ha provocado tal revuelo que el Pentágono ha optado por impedir a los reclusos sacar sus cuadros de prisión e incluso les ha amenazado con incinerar las obras. Para la comisaria de "Ode to the sea: art from Guantanamo Bay" (Oda al mar: arte de la Bahía de Guantánamo), Erin Thompson, la nueva política del Pentágono es una "censura artística" más propia de regímenes autoritarios que de estados democráticos como Estados Unidos, según dijo a Efe. EFE/John Jay College of Criminal Justice/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS