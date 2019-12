Un joven observa la muestra "Time for Change: Art and Social Unrest" (Tiempo de cambio: arte y desorden social) ayer sábado en El Espacio 23, la nueva sede de la colección privada del coleccionista Jorge Pérez, en Miami (EE.UU.). EFE/ Ana Mengotti

Fotografía de la obra "Este es un lugar seguro" (2015), de la artista plástica costarricense Priscilla Monge y que hace parte de la muestra "Time for Change: Art and Social Unrest" (Tiempo de cambio: arte y desorden social) ayer sábado en El Espacio 23, la nueva sede de la colección privada del coleccionista Jorge Pérez, en Miami (EE.UU.). EFE/ Ana Mengotti

Fotografía de un cartel de la exposición del estadounidense de origen cubano Julio Larraz titulada "Behind the Curtain of Dreams" (Detrás de la cortina de los sueños), ayer sábado en una calle de Miami, Florida (EE.UU.). EFE/ Ana Mengotti