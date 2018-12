Fotografía cedida por el artista español Javier Arce donde aparece su obra "About how a grape may float on the ocean #3" (2018) que forma parte de su serie "About how a grape may float on the ocean". EFE

Fotografía cedida por el artista español Javier Arce donde aparece su obra "Lo que no se puede mirar se convierte en imagen #2" (2018) que forma parte de su serie "About how a grape may float on the ocean". EFE