El emblemático centro español La Nacional, ubicado en el barrio neoyorquino de Manhattan, cuenta desde hoy su propia historia en un documental que se estrena en el marco del Festival de cine de Manhattan.

"Once Upon a Place" (Érase una vez un lugar), de la documentalista novel Cèlia Novis, narra la evolución de este centro que estuvo siempre vinculado a la comunidad española inmigrante, especialmente en torno a la calle 14, donde se ubicaba la conocida como "Little Spain".