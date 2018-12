A sus 64 años, el escultor uruguayo Pablo Atchugarry todavía no sabe quién escogió a quién, pero está seguro de que su relación con el mármol, aunque "dramática", va a durar toda su vida, según dice a Efe en Miami.

"Yo no sé si yo elegí el mármol o él me eligió a mí", sentencia Atchugarry, quien inaugura hoy en el barrio haitiano de Miami un centro de arte que lleva su nombre y alberga tanto una sede de su fundación, creada hace once años en Manantiales (Uruguay), como una galería de arte que dirige su hijo, Piero Atchugarry.