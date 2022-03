Fotografía personal cedida donde aparece el historiador, periodista y escritor español y estadounidense, César Vidal, quien acaba de publicar "El exiliado" (The Agustin Agency), un relato sobre un perseguido por razones religiosas en la Europa de los siglos XVI y XVII, la época de la Reforma luterana y la Contrarreforma católica. EFE/ Álbum César Vidal SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

El historiador, periodista y escritor español y estadounidense César Vidal acaba de publicar en EE.UU. "El exiliado", un relato sobre un hombre perseguido por motivos religiosos que ha dedicado a "todos los que buscan paz y libertad".

En "El exiliado" (The Agustin Agency), que cuenta las vicisitudes de un hombre al que el acoso de la Inquisición obliga a huir a otro país y que, incluso así, no se libra de sus perseguidores, el protagonista no tiene nombre, al contrario que los demás personajes.