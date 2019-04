Fotografía cedida por el Museo Metropolitano de Nueva York, de la obra "Coexistencia" (Coexistence) de la director de cine estadounidense Donna Conlon, que forma parte de la exposición "Home is a Foreign Place" (El Hogar es un Lugar Extraño), que abrirá sus puertas mañana martes. El Met Breuer, la institución del Museo Metropolitano de Nueva York dedicada a arte contemporáneo, presumió hoy de algunas de sus adquisiciones más recientes en una nueva exhibición que agrupa obras de distintas regiones del mundo, junto con piezas de iconos del arte americano. EFE/Donna Conlon/Metropolitan Museum of Art/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS

Fotografía cedida por el Museo Metropolitano de Nueva York, de la obra "Victory in Iraq" (2004) -Victoria en Irak- del artista afroamericano Thornton Dial, que forma parte de la exposición "Home is a Foreign Place" (El Hogar es un Lugar Extraño), que abrirá sus puertas mañana martes. El Met Breuer, la institución del Museo Metropolitano de Nueva York dedicada a arte contemporáneo, presumió hoy de algunas de sus adquisiciones más recientes en una nueva exhibición que agrupa obras de distintas regiones del mundo, junto con piezas de iconos del arte americano. EFE/Estate of Thornton Dial/Metropolitan Museum of Art/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS