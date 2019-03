El Museo Metropolitano (MET) de Nueva York presentará a partir del 8 de abril la mayor exhibición en un museo de arte dedicada totalmente a los icónicos instrumentos del Rock and Roll, informó este martes la institución.

La exhibición "Ply it Loud: Instruments of Rock and Roll", contará con más de 130 instrumentos de entre los años 1939 y 2017, que tocaron legendarios artistas como el cantante Chuck Berry, pionero del género, conocido como "el padre del Rock and Roll".