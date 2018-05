22 may 2018

EFEUSA Miami 22 may 2018

El productor musical Emilio Estefan anunció hoy que su obra de teatro musical "On your feet", que relata su vida personal y profesional junto a su esposa, Glorida Estefan, prepara una gira internacional por once países.

En entrevista con la cadena Univisión, el artista y empresario cubano reveló que su esposa está ya en Londres haciendo los preparativos para la puesta en escena en el London Coliseum, en el verano de 2019.