Fotografía cedida por Matthew Murphy de una escena del musical "Come From Away" (Venidos de lejos), ambientado en los atentados terroristas del 11 de septiembre y que veintiún años después de los ataques que cambiaron para siempre a Nueva York y al mundo, sigue poniendo en pie al público de Broadway con una historia de solidaridad, superación y grandes dosis de humor. EFE/Matthew Murphy /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA/CRÉDITO OBLIGATORIO

Personas caminan frente a la entrada del Teatro Gerald Schoenfeld donde se presenta el musical "Come From Away" (Venidos de lejos) este 7 de septiembre de 2022 en Nueva York. EFE/Jorge Fuentelsaz