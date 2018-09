El porcentaje de actrices latinas en series emitidas por televisión o plataformas de Internet alcanzó un récord durante la pasada temporada, según el estudio "Boxed In: Women on Screen and Behind the Scenes in Television", publicado hoy por la Universidad de San Diego State.

Según el Centro para el Estudio de la Mujer en la Televisión y el Cine, encargado del informe, el porcentaje de latinas que interpretaron personajes con diálogos durante la temporada 2017-18 fue del 7 por ciento del total, lo que supone un incremento del 2 por ciento respecto a la campaña anterior de 2016-17.