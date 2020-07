Fotografía cedida por Carlos Ruiz por vía de Vintage Español donde aparece la escritora española Eva García Saénz de Urturi, cuya novela "El silencio de la ciudad blanca" llega este martes en inglés a los lectores estadounidenses. EFE/Carlos Ruiz /SOLO USO EDITORIAL /NO VENTAS

La escritora española Eva García Saénz de Urturi, cuya exitosa novela "El silencio de la ciudad blanca" llega este martes en inglés a los lectores estadounidenses, cree que en literatura "cuando vas a lo concreto llegas a lo universal".

"The Silence of the White City" (Vintage), como se titula en inglés esta novela publicada por primera vez en 2016, ha tenido ya 30 traducciones y triunfado en América Latina y en países como Polonia, donde recibió el premio Bala de Oro 2020 a la mejor "novela negra".