Personas toman fotografías con sus teléfonos móviles al telón pintado creado para la película "Beginning of the End" (El Inicio del Fin) puesto detrás del sillón usado en la película "Singin' in the Rain" (Cantando bajo la lluvia) hoy miércoles durante un pase especial a la exhibición "Art of the Hollywood Backdrop: Cinema's Creative Legacy" en el Museo de Arte de Boca Ratón, Florida. EFE/Ana Mengotti

Unas personas caminan frente al telón pintado del monte Rushmore creado para la película "North by Northwest", llamada en España "Con la muerte en los talones" e "Intriga Internacional" en Latinoamérica, hoy miércoles durante un pase especial a la exhibición "Art of the Hollywood Backdrop: Cinema's Creative Legacy" en el Museo de Arte de Boca Ratón, Florida (EE. UU). EFE/Ana Mengotti