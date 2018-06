Vista de la pintura "Self Portrait MCMXLI' (1941)", (Lit. Retrato MCMXLI) de la artista mexicana Frida Kahlo durante la presentación a la prensa de la exposición "Frida Kahlo: Making Her Self Up" en el Museo Victoria & Albert en Londres, Reino Unido, hoy, 13 de junio de 2018. Los efectos personales y prendas de vestir pertenecientes a la artista exhibidos en la muestra nunca antes se han visto fuera de México. EFE