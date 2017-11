El escritor chileno Jorge Edwards, quien clausura hoy la Feria del Libro de Miami, asegura que la novela "Persona non grata", que escribió en 1971 tras ser expulsado de Cuba, le persigue como una "sombra" aunque no aspira a regresar a la isla.

"Me ha hecho mucho daño en el sentido literario, porque yo he escrito muchos otros libros y durante años he sido el autor de uno solo", lamenta Edwards en una entrevista con Efe en Miami y acabado de llegar de Madrid (España), donde pasa largas temporadas.