La escritora neoyorquina Julia Álvarez fue galardonada con el Premio Lawrence A. Sanders otorgado por la Universidad Internacional de Florida (FIU), en reconocimiento a su obra creativa, informó hoy ese centro de estudios.

La autora de "In the Time of the Butterflies" ("En el tiempo de las mariposas"), novela en torno a las hermanas Mirabal, que fueron asesinadas durante la dictadura de Rafael Trujillo (1930-1961), recibió dicho reconocimiento de parte del Programa de Escritura Creativa del Departamento de Inglés.