Fotografía personal cedida por Dina Mitrani donde se muestra la obra "Elsa in the Grass with Dandelions" (2021) de Colleen Plumb que forma parte de la exposición "Trascendencia Natural" que se inaugura el próximo 16 de junio en la sala Oolite Arts en Miami Beach, Florida (EE.UU.). EFE/ Colleen Plumb Y Dina Mitrani SOLO USO EDITORIAL SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)