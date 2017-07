El exvicepresidente Joseph Biden publicará en noviembre un libro en el que relata cómo vivió los meses posteriores a la muerte de su hijo mayor en 2015, una época durante la que también evaluó aspirar a la Presidencia.

La editorial Flatiron Books, que llegó a un acuerdo en abril con Biden y su esposa, Jill, para publicar sus memorias, informó hoy de que el libro del exvicepresidente será publicado el 14 de noviembre con el título "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose", de acuerdo con The New York Times.