Felicity Jones, que fue nominada al Óscar a la mejor actriz por "The Theory of Everything" (2014), será la coprotagonista de una película de Netflix todavía sin título que liderará como actor y director George Clooney, informó hoy el medio especializado Deadline.

La carrera de Jones incluye cintas como "Rogue One: A Star Wars Story" y "A Monster Calls" (ambas de 2016), y recientemente interpretó a la carismática jueza del Tribunal Supremo de EE.UU. Ruth Bader Ginsburg en la película "On the Basis of Sex" (2018).