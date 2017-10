Fotografía sin fechar cedida por The Republic donde aparece una madre que lee un cuento a su hijo en la frontera entre Tijuana, Baja California (México) y San Diego, California (EE.UU.). Esta fotografía forma parte de una exposición que se inaugurará el viernes 20 de octubre de 2017 en Phoenix (Arizona) en la galería Modified Arts y estará abierta hasta el 10 de noviembre. La dura realidad de los migrantes y sus familias al cruzar la frontera entre México y EEUU se convirtió en un tema del que tres artistas no pudieron apartar la mirada y decidieron unir sus trabajos en "Living in The Shadows of the Border" (Viviendo bajo las sombras de la frontera). EFE/Nick Oza/The Republic/SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS